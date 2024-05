Personeelstekort nekt GVB: nachtvervoer nog steeds op afgeschaald coronaniveau

In 2020 hebben het GVB en Vervoerregio Amsterdam als gevolg van de coronacrisis verschillende stappen genomen om af te schalen in het openbaar vervoer. Een van deze stappen was het destijds (deels) laten vervallen van de nachtbussen. Dit werd gedaan omdat er veel minder reizigers gebruikmaakten van het openbaar vervoer. De afschalingen zijn nog steeds voelbaar, maar dit komt niet langer door de coronabezuinigingen, geeft Vervoerregio Amsterdam aan. Een personeelstekort is de reden van het magere nachtvervoer in de stad.

Stadsvervoer

Binnen het stadsvervoer zijn er acht lijnen die voor de coronaperiode elke nacht één of zelfs twee keer per uur reden die nu enkel in het weekend 's nachts rijden. Slechts twee bussen, lijn N85 van Centraal Station naar Gein en de N87 van Centraal Station naar station Bijlmer Arena blijven elke nacht van de week één keer per uur rijden.