Omwonenden zijn loze beloftes spuugzat, sloop 'gele flat' wéér uitgesteld

Verf bladdert van de muren, aan de wanden groeit schimmel en mankementen worden met provisorische pleisteroplossingen verholpen. Het is al jaren hommeles bij de 'gele flat' aan de Debora Bakelaan in Heemskerk. Het pand was in 2017 door eigenaar Woonopmaat al ten dode opgeschreven en zou oorspronkelijk als eerste, in het kader van project Slotvrouwe, in 2022 met de grond gelijk worden gemaakt.

Maar toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, veranderde de situatie en werd de flat ingezet als tijdelijk onderkomen voor Oekraïense vluchtelingen. Tot op de dag van vandaag is er voor hen geen andere locatie en dus blijft het pand nu langer in gebruik, tot de herfst van 2025.