Nog even en je kan legale wiet roken in Zaanstad

Het landelijke ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ begint in tien gemeenten verspreid door heel Nederland, Zaanstad is de enige Noord-Hollandse gemeente die meedoet. De proef moet de gevaren van drugs beperken en de bijbehorende geldstromen uit het criminele circuit halen. Na wat vertraging gaat het experiment op 17 juni van start.

De regels

Om de test in goede banen te leiden, stelt de gemeente Zaanstad een handleiding op. Allereerst is er vanaf 17 juni nog zowel gereguleerde als 'illegale' wiet te krijgen in coffeeshop. Op 16 september verdwijnt de 'illegale' variant uit de schappen voor een periode van vier jaar, met een mogelijke verlenging van maximaal 1 jaar en 6 maanden. In die periode zijn alle coffeeshops in die gemeenten verplicht hun wiet, hasj en andere producten in te kopen bij tien (door de overheid geselecteerde) telers. Gedurende het experiment worden de effecten op de leefbaarheid en veiligheid gemonitord.

Tijdens het experiment gelden afwijkende regels van de bestaande wet- en regelgeving. Zo wordt teelt, vervoer en verkoop van de wiet binnen het experiment legaal. Verkoop via loketten aan de straatzijde, open puien of direct op of aan de weg is wel verboden.

De legale wiet moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Daarnaast wordt coffeeshoppersoneel geschoold in voorlichting over risico’s en verwijzing bij problematisch gebruik. Klanten krijgen informatie over effecten en risico's van cannabisgebruik via een bijsluiter.

'Raar en schizofreen'

Eigenaar Maikel van de gloednieuwe coffeeshop Smokery in Wormerveer ziet in de handel van legale wiet alleen maar voordelen zei hij eerder tegen NH. Hij noemde het huidige gedoogbeleid, waarbij de inkoop van wiet door coffeeshops feitelijk illegaal is 'raar en schizofreen'.

"We staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen", benadrukte Maikel. "Daarbij hoort via een bron kopen die legaal gecontroleerd wordt. Plus: het gaat om de volksgezondheid, je weet vaak niet wat er in zit als het van de zwarte markt komt. We willen alles graag goed doen en op een legale manier."