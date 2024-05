Bijten, stompen en spugen: vliegaso's aan boord zijn een steeds groter probleem

Gevechten midden in het vliegtuig, op tien kilometer hoogte. Een steward die op zijn achterhoofd wordt gestompt of een stewardess die in het gezicht wordt gespuugd. Dit soort geweldsuitbarstingen komen met enige regelmaat voor. Luchtvaartmaatschappijen maken zich grote zorgen, omdat het de vliegveiligheid aan boord in gevaar brengt.

Let op: sommige beelden kunnen als heftig of schokkend worden ervaren.