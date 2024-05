'Gefrituurde spons' gevonden op plek waar hond Gioya doodziek werd

Het Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam - waar Gioya werd behandeld - laat weten niet precies te kunnen vaststellen wat de maag- darmproblemen heeft veroorzaakt. Voor baasje Ineke Reyersen van Buuren is één en één twee. Het stuk spons is langs het fietspad achter de Kastanjelaan in het Keizer Karelpark gevonden en dat is preciés waar haar hond was uitgelaten op de dag dat ze ziek werd.

"Mijn man was haar samen met vrienden aan het uitlaten. De twee honden kwamen likkebaardend uit de bosjes", vertelt ze. "Hun wat kleinere hond voelde zich ook niet lekker, maar is uiteindelijk niet ziek geworden. Gioya neemt veel grotere happen, dus die heeft er waarschijnlijk meer van gegeten."

Dood en doodziek

Niet veel later begint haar golden retriever flink te braken. Ineke brengt haar naar het Medisch Centrum voor Dieren, waar ze uiteindelijk twee dagen op de Intensive Care ligt. "Ze was echt dood en doodziek."

Gelukkig is Gioya er inmiddels weer bovenop. Dat er nu gefrituurde spons is gevonden aan de Kastanjelaan maakt baasje Ineke ziedend. "Ik vind het echt bizar. Wie doet nou zoiets? Het is echt verdrietig." De eigenaresse van hondentrimsalon DogBeautyBar gaat al haar klanten waarschuwen. Ook de politie waarschuwt baasjes om hun hond goed in de gaten te houden en spoort mensen die stukken gefrituurde spons tegenkomen aan om dat te melden.