Zeer hoge stijging huiselijk geweld in de afgelopen twee jaar

Veilig Thuis (VT) is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling voor de zeven gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Volgens de jaarcijfers is er een grote toename in het aantal crisiszaken. Vooral jongeren hebben het zwaar. Gemiddeld hebben in Nederland tussen 25% van de 16- tot 18-jarige te maken met huiselijk geweld.

Extra aandacht

Toch is het rapport ook positief. “We hebben de afgelopen twee jaar de wachtlijsten weten weg te werken. Dat was mogelijk, omdat de gemeenten ons extra financiële middelen hebben gegeven", aldus Bastiaan Kloes.

Wethouders Natasja Groothuismink en Stephanie Onclin van Zaanstad laten in een persbericht weten dat het onderwerp hoog op de agenda staat. "Er wordt flink geïnvesteerd in de samenwerking en hopelijk zien we dat straks ook snel terug in de cijfers”, aldus Stephanie Onclin. Natasja Groothuismink zegt dat iedereen nog alerter moet zijn op huiselijk geweld in zijn omgeving.

Overal een probleem

In de grotere gemeente zoals Zaanstad zijn volgens een woordvoerder meer meldingen, maar de stijging geldt ook voor de kleinere plaatsen zoals bijvoorbeeld Waterland. Voor deze stijging is niet één oorzaak aan te wijzen. Het aantal meldingen en adviesvragen is ook gestegen.