Al jaren leegstaande Hilversumse bar moet 'plek van de toekomst' worden

Om dit hele gebied te kunnen ontwikkelen, is Hilversum al jaren bezig met opkopen van alle panden. De gemeente heeft het 'rechts op eerste koop'. Volgens de wethouder bezit de gemeente al meer dan twintig panden. Daar is de verloederde Ki-Bar er één van.

Vandalisme

Het pand op de Larenseweg moet in de plannen een belangrijke functie gaan vervullen in het 'Bruisend Hart' als het aan Scheepers ligt. Maar daar is nog heel veel werk voor nodig. Niet alleen is er lang niets meer aan gedaan, maar het pand is ook mikpunt van vandalisme. Zo zijn er vorige week nog ramen ingegooid.

Hoe ernstig de staat is waarin het monumentale gebouw verkeert, weet de gemeente nu nog niet. Hilversum is bezig met onderzoek. Volgens de wethouder gaat het nog maanden duren voordat duidelijk is of het pand te herstellen is of dat de sloopkogel erdoorheen moet om er iets fraais voor terug te plaatsen. Scheepers meldt al wel dat er interesse is van een groepje Hilversummers. Zij willen een rol spelen in de ontwikkeling van de oude Ki-Bar.

Collectief geheugen

Het gedicht Bruisend Hart, dat geschreven is door stadsdichter Charlotte de Raad, is nu te lezen op de ramen van de voormalige kroeg.

Als het pand straks is opgeknapt of opnieuw is gebouwd dan krijgt haar werk zeker een definitieve plaats. "Zo'n gedicht zegt iets over het collectief geheugen en de ontwikkeling van de stad", zegt Scheepers. "Daarnaast geeft het kleur en charme aan een plek."