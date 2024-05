Voor judoka Jaring is 2024 zijn jaar: "Lijn van de afgelopen maanden doortrekken"

Met zijn 24 jaar was Jaring de jongste Nederlandse man op het WK en hij heeft nog genoeg tijd voor verbetering. "In het judo is het vaak zo dat je pas op latere leeftijd je topniveau bereikt. Als ik de lijn van de afgelopen maanden doortrek, komt het helemaal goed. Dit jaar heb ik al vijf grote toernooien gejudood, dus het is fijn dat ik nu even wat rust kan pakken. Voor mij staat in september weer de grand prix in Zagreb op het programma, dus daar ga ik naartoe leven. Voor mijn lichaam is het ook goed dat even wat rust pak."

Ondanks zijn uitschakeling volgt de Purmerender de prestaties van zijn collega’s op de voet. "Het is altijd leuk om te kijken hoe andere Nederlanders het doen. Aan dit soort toernooien doen de beste judoka’s mee, dus ieder potje is gewoon leuk om te volgen. Tijdens de Spelen zal ik ook voor de buis zitten, maar dan zal ik vooral naar mijn eigen gewichtsklasse kijken."