Buren vangen gezin van zes en hun kat op na brand

"De deuren, de ramen, de gevel, de kozijnen boven, de dakkapel, het is allemaal beschadigd", laat de zoon van het gezin weten. Ook de keuken, de schuur en de hal zijn verbrand en het huis is onbewoonbaar verklaard. "We woonden hier met met mijn vader, mijn moeder, mijn vrouw en zoon en sinds kort ook mijn broer." De kat van het gezin had rook ingeademd, maar is volgens de bewoner weer speels nadat de brandweer hem zuurstof had toegediend.

Volgens de bewoner is de brand ontstaan in de elektrische scooter die voor de deur stond. Het is nog onbekend of iemand het wagentje in brand heeft gestoken of dat er kortsluiting is ontstaan. De politie gaat daar onderzoek naar doen.