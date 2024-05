120 kilo cocaïne in Afrikaanse koffers zorgt voor verbazing op Schiphol

Een 48-jarige medewerker van een bedrijf dat actief is op de luchthaven werd maandagavond gearresteerd in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de internationale drugshandel, waaronder dus de meer dan honderd kilo coke die een dag eerder op Schiphol werd gevonden. In de woning van de man werden onder andere een vuurwapen en duizenden euro's contant geld aangetroffen.

De onderschepte cocaïne werd gevonden in een aantal koffers op een vlucht vanuit Banjul, de hoofdstad van het West-Afrikaanse land Gambia. Dat zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen bij een woordvoerder van de Douane: "Ik zit hier nog maar een jaar, maar dit heb ik zeker nog niet eerder gezien."

Eind vorig jaar werd er nog wel een kleine honderd kilo crystal meth ontdekt, die net als de cocaïne in koffers werd vervoerd. De vrouwen die de drugs Nederland probeerden binnen te smokkelen liepen tegen de lamp, omdat ze zich na aankomst vanuit Los Angeles bij de bagagebanden nerveus gedroegen.

Steeds meer onderschepte coke

De hoeveelheid onderschepte drugs op de luchthaven neemt al jaren toe. In 2023 werd in totaal 2.250 kilo cocaïne onderschept, bijna twee keer zoveel als het jaar ervoor, toen er 1.300 kilo werd gevonden. Een douanewoordvoerder had daar begin dit jaar een verklaring voor: "We durven voorzichtig te zeggen dat dat komt door een intensievere aanpak op de luchthaven."