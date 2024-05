'Burgemeester van Cruquius' (80) legt na 36 jaar voorzittershamer dorpshuis neer

Waar bent u het trotst op?

"Dat is toch wel de bouw het dorpshuis. "Niemand dacht dat het me zou lukken." Het oude dorpshuis was toentertijd zo lek als een mandje, maar aanvankelijk wilde de gemeente geen oplossing bieden. "We zaten in het vergeethoekje. Andere dorpen in Haarlemmermeer kregen bomen, riolering en bestrating. Wij kregen niets."

De gemeente had de verkeerde te pakken, stelt Henny. "Als gezegd wordt dat iets niet kan of mag, ga ik juist op de barricade staan." Met succes: na jaren strijden werd op 2 juni 2007 het dorpshuis geopend. Bij de bouw van dat dorpshuis hebben inwoners zelf het grondwerk gedaan en het parkeerterrein aangelegd.

In het dorpshuis zijn bruiloften, feesten en activiteiten als koken, boetseren en klaverjassen. "Iedereen is er echt trots op. We hebben goed contact met de gemeente en staan echt op de kaart. Dat vind ik leuk: dat ze weten dat Cruquius bestaat en weten dat we zo'n mooi gemaal hebben."

Tekst gaat verder onder de foto van het Cruquiusgemaal.