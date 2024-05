Medewerker Schiphol aangehouden voor smokkel van 120 kilo cocaïne

De coke was verstopt in verschillende koffers op een vlucht vanuit de Gambiaanse hoofdstap Banjul. Onderzoek naar de lading drugs leidde naar een medewerker van een bedrijf op de luchthaven. Hij is daarop aangehouden in Amsterdam.

Vuurwapen

Het drugsteam van Schiphol heeft ook de woning van de man doorzocht, waar onder andere een vuurwapen, patroonhouders, munitie en duizenden euro’s in contant geld werden aangetroffen en in beslag genomen. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal dan besluiten of de man langer wordt vastgehouden.