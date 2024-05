Vliegaso's, drugssmokkel op Schiphol en stille vliegtuigen: NH Airtime zoekt het uit

In de eerste aflevering duikt Eline in een van de grote problemen waarmee luchtvaartmaatschappijen momenteel kampen: orde verstorende passagiers. "Er is een enorme toename in het aantal incidenten met vliegaso's aan boord", vertelt de verslaggeefster. "Luchtvaartmaatschappijen zitten echt met de handen in het haar: dat er wordt gespuugd in het gezicht, gebeten en geslagen komt met enige regelmaat voor."



Wanneer ben je een vliegaso? En wat is precies strafbaar? Dat zijn vragen die Eline wil beantwoorden. "Het is een zorgwekkende trend die niet alleen de veiligheid aan boord bedreigt, maar ook de werkomstandigheden van piloten en cabinepersoneel aanzienlijk verslechtert."

NH Airtime 2.0

In NH Airtime borduurt Eline verder op het programma met dezelfde naam dat haar voorganger maakte. "Ik kom als Schiphol-verslaggever zoveel interessante onderwerpen tegen waarbij ik veel vragen heb. In dit programma probeer ik die diepgang te zoeken en deze vragen te beantwoorden."

Een ander belangrijk thema in NH Airtime is de toekomst van de luchtvaart. "Gaan we in de toekomst echt zonder piloot vliegen? Hoe haalbaar is het om elektrisch te gaan vliegen? Dat zijn echt vragen waar de luchtvaart mee bezig is en waar ik antwoorden op wil vinden", vertelt de luchtvaart-verslaggever.