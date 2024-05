Dubbele verkeershinder: naast werkzaamheden op de A7 ook brug A9 op de schop

Wat is er aan de hand op de A7

De verouderde en verzwakte A7-brug bij Purmerend wordt sinds begin april grondig aangepakt. Om de brug te verstevigen worden er in totaal 50.000 gaten geboord die worden gevuld met in totaal zo'n 15 kilometer wapeningsstaal. Die werkzaamheden duren naar verwachting tot september, tot dan zou al het verkeer in beide richtingen over twee rijstroken moeten.

Later in april bleek de brug toch nóg zwakker dan gedacht, en werd er een verbod ingesteld voor vrachtverkeer en touringcars. Dat verbod kwam er niet alleen om de brug te ontlasten, maar ook om de veiligheid van de wegwerkers te garanderen. Vrachtverkeer vanuit en naar het noorden van de provincie was vanaf dat moment aangewezen op de enige overgebleven andere verkeersader: de A9.

Eigenwijze vrachtwagenchauffeurs



Toch hadden veel chauffeurs daar geen boodschap aan. Ondanks het verbod, handhaving én inspanningen van de transportsector, bleven veel truckers gebruikmaken van de A7. Rijkswaterstaat ging daarom over tot extra maatregelen.

Sinds afgelopen weekend (zaterdag 18 mei) is voor verkeer op de A7 richting Amsterdam ter hoogte van de brug in plaats van twee nog slechts één rijstrook geopend. Met die extra afsluiting creëert Rijkswaterstaat 'een veilige buffer' tussen het verkeer en de wegwerkers die de gaten in de brug boren.

De gevolgen van die extra maatregel werden afgelopen week vrijwel dagelijks pijnlijk duidelijk: verkeer op de A7 richting Amsterdam kwam dinsdag, woensdag en donderdag in kilometerslange files terecht. En wie dacht via de A9 sneller naar het zuiden te rijden, kwam geregeld bedrogen uit.

Sterker nog: toen er afgelopen donderdag in de ochtendspits een vrachtwagen bij Rottepolderplein strandde, stond het verkeer na verloop van tijd over een afstand van 16 kilometer vast. De vertraging liep op tot bijna twee uur.