Omstreden Hilversummer mag na explosie gesloten woning nog niet in

Youness Ouaali werd opgeschrikt door een explosie bij zijn appartement aan de De Kupstraat, eerder deze maand. De politie gaat ervan uit dat de Hilversummer - die vanwege onder meer zijn vlogs nogal omstreden is - het doelwit is van de explosie.

Een paar dagen na de klap besloot de burgemeester om zijn huis te sluiten. "Een noodzakelijke stap om het gevoel van rust en veiligheid in de buurt te herstellen", zo stelde de burgemeester.

De Hilversummer was het daar niet mee eens en besloot naar de rechter te stappen. De zaak werd dinsdagmiddag behandeld. Youness Ouaali en zijn advocaat stellen dat de sluiting van zijn huis niet in verhouding staat met de impact die het heeft op zijn leven en dat het helemaal niet duidelijk is of de explosie ook daadwerkelijk voor hem bedoeld was.

Noodzakelijk

Maar de rechter gaat niet mee in deze argumentatie. Volgens de rechter er wel degelijk sprake van een ernstige verstoring van de openbare orde en is de sluiting onder deze omstandigheden noodzakelijk. "Het algemene belang van handhaving van openbare orde weegt zwaarder van het belang van Ouaali om terug naar huis te kunnen", zo luidt de uitspraak.

Ouaali gaf tijdens de zitting aan door de sluiting van zijn woning dakloos te zijn. Maar omdat de woordvoerder van de burgemeester tijdens diezelfde zitting aangeeft mee te willen denken over tijdelijk onderdak, wordt ook dit argument terzijde geschoven.

De woning blijft tot zeker volgende week gesloten. Daarna kan de burgemeester nog bepalen of de woning langer gesloten blijft.