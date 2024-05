Noemi, Paula en Laura dupe van onbetrouwbare keukenboer: wat zijn hun rechten?

Maar als Paula bij de CBW aanklopt, loopt ze naar eigen zeggen weer tegen een muur op. Zolang de winkel niet failliet is verklaard kan de brancheorganisatie niets voor haar en andere gedupeerden te kunnen betekenen, blijkt uit de mailwisseling.

Inactief, niet failliet

'Na onderzoek is gebleken dat de winkel gesloten is. Wanneer de ondernemer niet meer actief is in de branche, kunt u geen geschil meer aanhangig maken. CBW-erkend kan niets voor u doen. De winkel is niet failliet verklaard en wij hebben (nog) geen informatie ontvangen over het pand en openstaande rekeningen. U kunt daarom nu nog geen gebruik maken van onze regelingen.'

Gaat een CBW-erkende winkel failliet? Dan krijg je niet je geld terug, maar heb je wel recht op een vervangende koop. 'Helaas moet u geduld hebben of een jurist inschakelen', is waar Paula en ook de rest het voor nu mee moeten doen. "Eigenlijk is dat keurmerk dus een gewassen neus", reageert ze. "Je hebt er niet zo veel aan als consument met problemen. Het enige dat ze doen is de klacht doorzetten naar de eigenaar, maar die doet toch maar wat hij wil."

Dagvaarding

Noemi heeft geen zin om op een faillissement te wachten en heeft de eigenaar inmiddels gedagvaard. Omdat hij om uitstel heeft gevraagd, dient die zaak niet in mei (zoals NH eerder schreef), maar eind juli.