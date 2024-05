Bijna overal gaat het slecht met de grutto, behalve in een polder onder Amstelveen

Het brein achter de samenwerking is Mark Kuiper, coördinator van Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid. Door het weiland te bestuderen, de waterstand te reguleren en eindeloos veel kopjes koffies aan keukentafels van boeren is het hem gelukt om de gruttopopulatie in dit gebied te behouden. "Hier hebben we het echt samen, van onderaf, voor elkaar gekregen."

Lessen trekken

En dat is opmerkelijk. Want pogingen van overheden en natuurorganisaties om boeren zover te krijgen weidevogels te beschermen, mislukten vaak. De Rekenkamer constateerde in 2021 dat het beleid om weidevogels te behouden 'niet heeft gewerkt'. Tussen 2001 en 2020 groeide de subsidie voor boeren van 4,2 miljoen tot 33,4 miljoen, maar daalde het aantal broedparen van 60.000 tot 30.000. 'Acht keer zoveel geld, maar de helft minder grutto’s.'

Zo deed Lambalk zo’n vijftien jaar geleden mee met 'Nederland Gruttoland', een project van de Vogelbescherming. Boeren kregen per nest een vergoeding. "50 gulden voor een grutto, 25 voor een kieviet." Het project trok een hoop 'knoeiers', herinnert Lambalk zich. "Het maakte voor veel boeren niet uit of er wel of niet gemaaid werd."

'Een les', noemt Kuiper het project. "Er waren gewoon zo weinig kuikens. Toen zijn we gaan kijken, wat kunnen we beter doen?" Hij ontdekte een paar nesten in de vergeten hoekjes van de polder, waar niet werd bemest, maar ook niet gemaaid. Het gras bleek op die plekken perfect, precies hoog genoeg voor een nestje. Een ontdekking die later het uitgangspunt van Kuipers’ methode werd en waardoor de achttien boeren uit de Bovenkerkerpolder de grutto konden behouden.

Nat gras

Hoe krijg je nou achttien boeren zij aan zij voor het behoud van de nationale vogel? Heel makkelijk, zegt Kuiper. "We hebben het van onderop geregeld, dus de boeren zijn betrokken. Heel anders dan in gebieden waar je te maken krijgt met organisaties als Natuurmonumenten of de provincie. Daar krijg je door machtsverhoudingen wrijving en getouwtrek. Als je het van bovenaf wil opdringen, dan gaat het mis. En de boeren ontvangen natuurlijk financiële compensatie, ook niet onbelangrijk."

Na jaren verder zoeken, proberen en aanpassen weten de boeren inmiddels wat er nodig is. Geen dunne mest op kruidenrijk gras, niet te vroeg mesten, een deel van het weiland moet hoog gras zijn en het belangrijkste; niet maaien voor juni anders worden de bijna onzichtbare gruttonestjes vermorzeld.

En de polder moet nat zijn, nog zo'n belangrijke factor. Dat laatste is nog een hele onderneming, want om de grond nat te krijgen heeft Kuiper het waterschap nodig. Omdat de 'bureaucratische organisatie' niet altijd even slagvaardig is, regelde hij 40 pompen in de polder. Boeren kunnen zo zelf de waterstand bepalen, en dat werkt.

