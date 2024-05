Geen straf voor opdrachtgevers van brand die Marco en Vanessa het leven kostte

Het Openbaar Ministerie laat nu aan NH weten dat ze nog niet hebben kunnen achterhalen wie de opdracht gaf en dat er daarom daarvoor niemand vervolgd kan worden. Een woordvoerder zegt: "Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de opdrachtgevers. Er zijn wel degelijk vermoedens dat de brand in opdracht is aangestoken, maar het is niet concreet geworden wie dat is."

'Heel pijnlijk'

Hetty Dijkstra, de raadsvrouw van de nabestaanden, laat weten dat dit voor hen heel pijnlijk is. "Het is natuurlijk heel apart en naar dat zoiets niet achterhaald kan worden. Maar de nabestaanden kennen het dossier van justitie en kennen van daaruit ook de gedachte."

Volgens Dijkstra wisten de nabestaanden wel dat Marco en Vanessa een conflict hadden met de buren en dat er daarom een vermoeden is dat het uit die hoek komt. "Maar ze hebben zelf helemaal geen contacten in die buurt, dus ze moeten het verder doen met de informatie van het Openbaar Ministerie."

Dijkstra benadrukt nog dat de nabestaanden niet weten of de buren écht achter deze opdrachten zitten. "Ze weten alleen dat er een onenigheid was."

Veroordelingen

Hoofdverdachte A.K. kreeg voor de brandstichting anderhalf jaar cel en jeugd-tbs opgelegd bij de rechtbank. De andere verdachten, El B. en Al H., zijn veroordeeld tot celstraffen van vier jaar omdat ze medeplichtig waren aan de fatale woningbrand. Die straffen vielen hoger uit omdat zij op het moment van de daad meerderjarig waren en A.K. niet.

Zowel El B., Al H. als het Openbaar Ministerie gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Wanneer die zaak dient, is nog niet bekend.