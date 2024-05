Amsterdamse festivals luiden noodklok: "Geliefde festivals kunnen voorgoed verdwijnen"

De organisatoren van verschillende Amsterdamse festivals hebben een dringende oproep gedaan bij wethouder Meliani en burgemeester Halsema. Herzie het voorgestelde evenementenbeleid voor 2025, is de boodschap. "Het nieuwe beleid dreigt de Amsterdamse festivalscene zwaar te treffen, waardoor veel geliefde festivals voorgoed kunnen verdwijnen", schrijven de organisatoren in een open brief.