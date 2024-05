Derde dag op rij raak: opnieuw lange file op de A7

Sinds afgelopen zaterdag is er maar één rijstrook open op de snelweg richting Zaanstad, om zo de veiligheid van medewerkers van de wegwerkzaamheden te waarborgen. De maatregel is genomen doordat vrachtwagenchauffeurs, ondanks een verbod, over de weg bleven rijden.

Het is de derde lange file deze week op de A7. Dinsdag en gisteren was er ook al flinke vertraging op dezelfde route.

Ook file A9

Daarnaast waarschuwt het ANWB voor een file op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen, tussen knooppunt Beverwijk en Rotterpolderplein. Daar is momenteel ook zo'n 40 minuten vertraging.