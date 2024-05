Gemeente blijkt stilletjes eigen app te hebben gelanceerd

"Wij zijn de eerste gemeente die een app op deze manier ontwikkelen", verklaart Van Buren. "We hebben onderzocht dat er behoefte is aan een app voor verschillende vormen van dienstverlening door de gemeente. We hebben gekozen om hiervoor één app te ontwikkelen."

Van Buren benadrukt dat het ontwikkelteam nog steeds bezig is. Ze wil het bestaan van de app, die op het eerste gezicht overigens goed functioneert, wel aan de grote klok hangen als er op een later moment een 'grote nieuwe functionaliteit' toegevoegd is.