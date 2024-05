Vuilniswagens maken reclame voor Europese verkiezingen

De Rai is op 6 juni bezet, dus het grootschalig tellen van de stemmen zal in de Centrale Markthal van het Foodcenter aan de Jan van Galenstraat plaatsvinden. "In vergelijking met bijvoorbeeld de Rai heeft de Centrale Markthal minder ervaring met grote evenementen. Dit betekent dat we zelf meer de vinger aan de pols zullen houden", schreef Halsema in een vorige brief in maart.

De voorlopige uitslag van de Europese verkiezingen wordt nog niet op 6 juni bekend, omdat de verkiezingen meerdere dagen duren. Op maandag 10 juni 2024 weet het Gemeentelijk Stembureau de uitslag wel. De definitieve voorlopige uitslag van het referendum over de Hoofdgroenstructuur wordt uiterlijk zaterdag 8 juni naar buiten gebracht.