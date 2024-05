Van Bandung naar Haarlem: illustrator Thé Tjong-Khing ontvangt erepenning

Wienen overhandigt hem de erepenning van de stad, ontworpen door de Haarlemse collega-illustrator Joost Swarte. “Dit is heel zeldzaam”, benadrukt de burgemeester. “Vroeger gaven we dit alleen aan bestuurders die lang aan het roer van de stad hebben gestaan. Maar nu geven we die soms ook aan mensen die écht wat kunnen.” Het is de beloning voor het talent, de ontwikkeling en de productiviteit van Thé, maar ook voor zijn doorzettingsvermogen en doelgerichtheid.

Indonesië

Als student nam Thé een grote gok. Na drie jaar kunstacademie in Bandung besloot hij om de grote oversteek te maken. Hij moest naar Nederland, zo voelde hij, want daar lagen meer kansen om professioneel tekenaar te worden dan in Indonesië. Hoewel westers georiënteerd, zag zijn Chinese vader weinig heil in Thé toekomstperspectief. Tekenen, daar viel toch geen geld mee te verdienen.

Toch slaagde Thé, dankzij vastberadenheid, doorzettingsvermogen en, uiteraard, talent. In Nederland aangekomen, graatmager, sloeg hij het telefoonboek open en vond Maarten Toonder Studios. Hij bood zich aan als vrijwilliger. In een hoekje van de studio zag hij dat een gerenommeerde teveel tekenwerk op zijn bord had liggen. Hij bood aan te helpen, kreeg een betaalde baan en verwierf een positie in de Nederlandse tekenwereld.