Nalini werd slachtoffer femicide: "Krijgen haar niet terug, maar kunnen wel waarschuwen"

Een tentoonstelling in Nieuw-West vertelt de verhalen van twaalf jonge slachtoffers van femicide. Dat gaat over vrouwen die zijn vermoord door hun partner of ex-partner. Een van die slachtoffers is Nalini uit Zuidoost, zij werd in 2013 om het leven gebracht. Haar ouders Jaap en Mala hielden het niet droog bij de opening van de expositie. "We kunnen haar kunnen niet meer redden, wel kunnen we ons verhaal delen om andere vrouwen te waarschuwen."