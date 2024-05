Jaap en Mala verloren hun dochter aan femicide en waarschuwen nu anderen

Naast Nalini's altaar in de woonkamer, dat vol kaarsen en foto's staat, vertellen haar ouders hun verhaal. "Het rood van de kaarsen is precies haar lievelingskleur", vertelt Mala terwijl ze er eentje aansteekt. Nog altijd denken ze dagelijks aan die bewuste woensdag. "Er gaat geen seconde voorbij dat ik niet aan haar denk. Het is je dochter die er opeens niet meer is."

Nalini Bhoelai groeide samen met haar broer en zus op in Amsterdam-Zuidoost. "Ze was altijd goedlachs en deed geen vlieg kwaad", vertelt haar moeder. Jaap knikt instemmend en vult aan: "Ze veranderde toen ze haar ex-vriend ontmoette. Hij had altijd praatjes, was enorm dominant en gedroeg zich als een charmeur. Ze klapte steeds vaker dicht."