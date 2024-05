Verkeersruzie loopt uit in vechtpartij: man mishandeld aan Amstelveense Handweg

Het uiteindelijke slachtoffer van de mishandeling verklaarde tegenover de politie dat hij rond 15.00 uur door het verkeerd invoegen van de andere auto moest uitwijken om een botsing te voorkomen. Een politiewoordvoerder vertelt dat beide auto's daarna een parkeerhaven inreden, waar het tot een ruzie kwam.

Ruzie escaleert

Misschien was het wel bij enkel woorden gebleven, als er niet een derde partij bij het conflict was aangesloten. Waar hij vandaan kwam, is niet duidelijk. De man zat in ieder geval niet in een van beide auto's, en de woordvoerder kan op dit moment niet zeggen of de dader een bekende was van een van de automobilisten.

Feit is wel dat de ruzie na zijn komst escaleerde. De man die verklaarde te zijn afgesneden werd mishandeld. Direct na het handgemeen stapte hij naar de politie, die met een gedetailleerd signalement konden vaststellen waar de verdachte woonde.

Getuigen gezocht

Helaas bleek het bezoek van de politie voor niets, want de man was niet thuis. Later op maandag werd hij alsnog aangehouden; hij meldde zich uit eigen beweging op het politiebureau.

Inmiddels is het onderzoek naar de mishandeling door de politie overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Zij nemen binnenkort een besluit over het lot van de verdachte. Wel roept de politie nog getuigen op om zich te melden, ook als ze bijvoorbeeld beelden hebben van de mishandeling.