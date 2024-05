Hersendonoren gezocht voor onderzoek naar de chronische vermoeidheidsziekte ME/CVS

ME/CVS is lang niet serieus genomen. Jarenlang werd - ook door de wetenschap - gedacht dat het psychisch was. Pas in 2018 bracht de Gezondheidsraad een advies uit waarin staat dat ME/CVS een lichamelijke ziekte is en geen psychische. Onderzoekers willen nu in het hersenweefsel van mensen met ME/CVS gaan kijken of er veranderingen zijn opgetreden.

Hamann: "Wij denken dat de hersenen een hele belangrijke rol spelen. Wij gaan uit van de gedachte dat veranderingen in de hersenen, in het centrale zenuwstelsel plaatsvinden. Wij willen kijken naar de interactie tussen immuuncellen in de hersenen en neuronen. Wij nemen daarvoor weefsel uit van mensen met ME/CVS - na hun dood - om het te bestuderen. Levende immuuncellen worden direct na het overlijden geïsoleerd."