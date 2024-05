Op de stoel van de bondscoach: Michael Crombeen van Sporting Martinus

Opvallend in de basiself is de keuze van Jeremie Frimpong. De rechter wingback van Bayer Leverkusen draait een uitstekend jaar, maar heeft zich onder Koeman nog niet bewezen. "Ik vind dat je gewoon niet om Frimpong heen kan. In de Bundesliga scoorde hij 9 keer en gaf hij 9 assists. Dat zijn wel echt serieuze cijfers voor een wingback. Plus Denzel Dumfries is niet echt bezig met een sterk seizoen in Italië. Verder beschikt Frimpong over meer voetballend vermogen."

Veerman vs. Reijnders

Een andere opmerkelijke keuze van Crombeen is de voorkeur voor Joey Veerman. De 35-jarige coach van Sporting Martinus ziet de Volendammer graag naast Frenkie de Jong spelen en dus niet Tijjani Reijnders. "Veerman en Reijnders liggen wel heel dicht bij elkaar en je moet het misschien per wedstrijd bekijken. De ene keer heb je meer een passer nodig en de andere keer meer een loper. Alleen ik vind Veerman dit seizoen een unicum aan de bal. Zijn passing is geweldig en bijna al zijn ballen zijn op maat."

