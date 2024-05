Mishandelde man Hilversum overwoog om tanden eruit te halen: "Verschrikkelijke pijn"

Fysieke, maar ook zeker mentale schade bij het slachtoffer dus. Hij doet zijn verhaal bij Opsporing Verzocht: “We waren op stap met een groep vrienden. We gingen uit naar de kroeg. Op een gegeven moment was het 05.00 uur en moesten we allemaal onze fietsen halen.”

Vervolgens ontstond een woordenwisseling. “Ze zeiden in mijn ogen iets met je moeder of zoiets. Toen ik stopte, ben ik drie keer achter elkaar op de grond geslagen. Ik merkte dat er heel veel bloed uit mijn mond kwam. En dat mijn voortanden aan de onderkant scheef stonden. Dat het los zat en dat het niet klopte, dat voelde ik meteen eigenlijk.”

De operatie die daarop volgt, noemt hij 'verschrikkelijk'. “Er werden schroeven in mijn mond gezet. Toen ik net weer aan het werk was, was het heel heftig. Ik heb echt heel vaak overwogen om die tanden er uit te halen, want het deed veel pijn.”