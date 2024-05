Kudelstaarters niet verbaasd over schietpartij bij skatepark, 'veel ongure types hier'

Een van de andere vrouwen vindt het incident een zorgelijk iets: "Ik kom hier al niet graag als het donker is, maar voorlopig blijf ik zeker even weg na zonsondergang." De derde vrouw is het er roerend mee eens: "De kinderen spelen hier vaak 's avonds, dat laten ze maar even een tijdje."

Een dame die vlakbij de parkeerplaats woont, verbaast het weinig dat het een keer uit de hand loopt: "Er staan eigenlijk elke avond wel mensen enige tijd geparkeerd in het donker. Maar ik hou me er verre van, dus ik kan ook niet zeggen of het iets crimineels is. Voor hetzelfde geld gaan ze naar de sportschool."

Tekst gaat verder onder foto.