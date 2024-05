Wie stak Horinees Marvin dood? Rechtszaak tegen verdachte uit Abbekerk van start

Wie stak Horinees Marvin dood op oudjaarsavond 2022? Het slachtoffer werd pas anderhalve dag later gevonden in een tuin van een woning aan het Boedijnhof. De 29-jarige R. K. uit Abbekerk werd aangehouden, maar hij ontkent alles en leek tijdens tussentijdse zittingen ook niet van plan te zijn om ook maar iets te zeggen.

Mes nog in de rug

Volgens het Openbaar Ministerie is het daarentegen een duidelijk zaak. Het kan niet anders dan dat R. K. degene is die Marvin met twee messteken om het leven bracht. Het slachtoffer werd pas op 2 januari gevonden. In een achtertuin aan het Boedijnhof, met het mes nog in de rug.

De verdachte erkent dat er sprake is geweest van ruzie en een vechtpartij. Marvin zou hem in een nekklem hebben gehouden, waarop R.K. hem in zijn vinger beet om los te komen. Dat was volgens hem ook de reden dat zijn DNA bij Marvin was aangetroffen. "Maar uit het onderzoek blijkt dat onduidelijk is wie er gestoken heeft. Niemand die in de woning aanwezig was heeft het gezien", aldus advocaat Nienke Hoogervorst tijdens een eerdere zitting.

Naast het doodsteken van de Horinees Marvin wordt R.K. ook verdacht van het met de dood bedreigen van een vrouw, in februari van dit jaar. 'Ik ga je steken in je gezicht. Ik ga je in een urn doen en dan onder de grond stoppen', zou hij tegen haar hebben gezegd.

Inhoudelijke behandeling

Bij eerdere tussentijdse zittingen was de verdachte niet aanwezig. Ook aan psychologische onderzoeken wilde hij niet meewerken. "Hij komt als er een inhoudelijke behandeling is", aldus zijn advocaat tijdens een eerdere zitting. Die inhoudelijke zitting is vandaag om 9 uur.