Ouder echtpaar bestolen van bankpassen en zesduizend euro aan sieraden

Bovenstaande spullen zijn ze allemaal kwijt. Daarnaast wordt met de meegenomen bankpassen op verschillende plekken in Amsterdam gepind, onder meer op de Slotermeerlaan.

Signalementen van verdachten

Eén verdachte heeft een donkergetinte huid en een legergroene winterjas aan en heeft een opvallende gouden slavenarmband om zijn rechterpols. Hij probeert hem nog onder zijn jas te verbergen, maar te laat. Want die is op beeld vastgelegd. Verder heeft hij een donkerkleurig telefoonhoesje.

De tweede verdachte is ook donkergetint en komt wat later aangelopen en heeft een beschadigd lichtkleurig telefoonhoesje. Zijn legergroene winterjas is van het merk Mask QP.