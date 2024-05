Eerste Telstar-aanwinst Guus Offerhaus zegt baan op voor laatste kans: "Werken kan altijd nog"

"Ik had altijd nog de ambitie om terug te keren in het profvoetbal", laat Guus Offerhaus weten. De 23-jarige inwoner uit Midwoud speelde in de jeugd bij sc Heerenveen en FC Emmen. "Ik kies voor Telstar, omdat het een niveautje hoger is en uiteindelijk hoop ik nog op een vervolgstap."

Centrale verdediger

Bij Telstar staat Anthony Correia volgend seizoen voor de groep. Dat betekent zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. "De technische staf heeft hun ideeën en visie toegelicht en wat mijn rol zou kunnen zijn", aldus Offerhaus, die bij de tweededivisionist afgelopen seizoen vooral als centrale verdediger stond opgesteld. "Ik richt me in eerste instantie op die positie, maar ik kan ook uit de voeten op het middenveld."

Tekst loopt verder onder de X-post.