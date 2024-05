Winkeldieven stelen luxe parfum van bijna 200 euro in Beverwijkse zaak

Bij binnenkomst splitsen de twee zich direct op: de een loopt verder en doet alsof hij geïnteresseerd is in de parfums. Hij spuit wat op een geur-test-strip en ruikt er wat aan. Een medewerker helpt ondertussen een klant als hij gespeelde belangstelling toont in de geuren.

Wegmoffelen

Ondertussen is de andere man - in de hoek naast de kassa - bezig om een damesparfum – een grote fles van Chanel ter waarde van 196 euro – in zijn binnenzak te stoppen. Hij verwijdert eerst de alarmsticker en laat dan op de toonbank een ander Chanel-geurtje achter.

Als hij klaar is met het wegmoffelen van de parfum in zijn diepe jaszak, communiceert hij dat door wat lichaamstaal te gebruiken naar de andere man in het beige.

Zijn taak van afleiding zit er op. Vlak na elkaar verlaten ze de winkel. De parfumzaak loopt binnen enkele minuten bijna 200 euro aan inkomsten mis.

Bende

Hun werkwijze komt enigszins overeen met die van de man wiens identiteit al bij de politie bekend is, onder meer naar aanleiding van berichtgeving bij Bureau NH. Die man sloeg ook al toe in deze zaak. Het zou goed kunnen dat er in die periode een rondreizend dievengezelschap actief is geweest.