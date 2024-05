FC Volendam haalt verloren zoon Alex Plat terug

Plat heeft al 105 competitiewedstrijden voor FC Volendam achter zijn naam staan. Onder trainer Misha Salden maakte de verdedigende middenvelder in het najaar van 2017 zijn debuut als invaller voor Luis Pedro in de thuiswedstrijd tegen NEC.

Met trainer Wim Jonk aan het roer werd Plat een vaste waarde in het eerste elftal van FC Volendam. In het seizoen 2021/22 beleefde de voetballer zijn sportieve hoogtepunt toen de club naar de eredivisie promoveerde.

Grofvuil

De positie van Plat was in de laatste maanden van dat seizoen niet meer onomstreden, waarop hij in de zomer transfervrij overstapte naar NAC Breda. Voormalig FC Volendam-trainer Robert Molenaar haalde Plat naar Noord-Brabant en maakte hem aanvoerder. In het onrustige Breda belandde Plat na het ontslag van Molenaar van het ene op het andere moment bij het grofvuil. Trainer Peter Hyballa had hem niet nodig en Plat werd uit de A-selectie gezet.

