Slaat buksschutter weer toe? Opnieuw huis beschoten in Heemskerk

Naast appartementencomplex 'Heerlijkheid' aan de Debora Bakelaan is ook een woning aan de Beneluxlaan in Heemskerk beschoten. Op 16 mei is daar een slaapkamerraam beschadigd, mogelijk door kogels van een luchtbuks. Of de incidenten met elkaar te maken hebben, is onbekend. Daarover doet de politie geen uitspraken.