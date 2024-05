Gemeente Texel trekt de stekker uit pilot om windwokkels op het eiland te plaatsen

Toch lukte het niet om door te gaan met de pilot. "Door verzekeringstechnische kwesties was het niet mogelijk om op andermans grond zo'n pilot te installeren en uiteindelijk is het daardoor afgeketst. De gemeente is welwillend geweest en heeft haar best gedaan om dit voor elkaar te krijgen, maar uiteindelijk bleek de uitvoering niet voor elkaar te krijgen. Daarnaast ben je met een nieuw product bezig. Daar zitten nog geen Europese keuringen op en daardoor krijg je het niet verzekerd", vertelt ontwikkelaar Henk Switzer.

De gemeente vindt het jammer dat de pilot vroegtijdig is beëindigd. “Het is begrijpelijk, maar ook jammer dat we deze pilot nu niet in de praktijk kunnen toetsen en moeten beëindigen. We gaan nu eerst verder, samen met de andere belangrijke stakeholders hier op het eiland en straks ook het inwonersberaad, om het Texelse energievraagstuk nog beter in kaart te brengen en te onderzoeken welke passende mogelijkheden er zijn om daar in de toekomst mee om te gaan", aldus Rikus Kieft, wethouder Duurzaamheid en Innovatie.