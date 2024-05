Kettingrukkers slaan toe op Awakenings: "Ik word er naar van als ik eraan terugdenk"

Bekend fenomeen

Op TikTok reageren veel mensen op deze ervaring. Sommigen hebben hetzelfde meegemaakt, ook op andere festivals en bij eerdere edities van Awakenings. Anderen beweren dat er zelfs ook uit kluisjes gejat wordt en adviseren je waardevolle sieraden thuis te laten.

Awakenings is op de hoogte van het zogeheten 'kettingrukken'. De organisatie kreeg het afgelopen weekend naar eigen zeggen vier meldingen van kettingroof binnen. Ook werden bezoekers bij de ingang er door de beveiliging voor gewaarschuwd.

"Festivals zijn onderdeel van de maatschappij waarin dit fenomeen zich al langer voordoet. Wij hebben dit helaas eerder bij Awakenings meegemaakt en zien het ook bij onze collega's gebeuren. Daarom zijn we altijd extra waakzaam en waarschuwen we onze bezoekers", aldus een woordvoerder van Awakenings tegen AT5.

Aangifte

De politie zegt in ieder geval drie aangiftes te hebben binnengekregen van kettingroof op Awakenings dit weekend. "Het fenomeen kettingrukken is bij ons bekend, maar niet specifiek op festivals", zegt de eenheid Amsterdam. Of het een trend is, kunnen zij op basis van deze aangiftes nog niet zeggen.

De daders lijken vooralsnog vrijuit te zijn gegaan.