Provincie geeft subsidie voor bouwen extra verdieping op bestaande gebouwen

Het is de bedoeling dat er 191.000 nieuwe woningen bij worden gebouwd tot en met 2030 in de provincie. Deze extra woonlagen, ook wel 'optoppen' genoemd, helpen hierbij.

In de gemeente Haarlem zijn ze al flink bezig met het optoppen van woningen. Actieve gemeenteraadsleden zorgen voor een betrokken plan voor deze unieke manier van bouwen. Ricsi van Beek, stedenbouwkundige van gemeente Haarlem, vertelde eerder al aan NH dat optoppen in Haarlem 'niks nieuws' is. "Dat doen we al jaren", zei hij.

Inzetten op wooncorporaties

In Haarlem worden jaarlijks al zo'n 600 tot 700 aanvragen ingediend voor het toevoegen van een extra verdieping, nog meestal bij particuliere koopwoningen. De provincie legt nu de nadruk op het stimuleren van extra woonlagen bij woningen die in bezit zijn van woningcorporaties, zodat er nieuwe woningen gecreëerd kunnen worden.

In Amstelveen heeft het optoppen van woningen al tot succes geleid. Woningcorporatie Eigen Haard ging een paar jaar geleden door het stof, na de vele klachten over de toestand van hun huurwoningen. Daarna knapte de corporatie de woningen niet alleen op, maar plaatste ook een hele nieuwe woonverdieping op de Aquarius-flat.

Bekijk hieronder een reportage die NH eerder maakte in Amstelveen.