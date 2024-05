Regen veroorzaakt veel overlast in 't Gooi, maar in Huizen blijft het vaak droog: dit is hoe dat komt

Henk volgt het weer tot op de details

Huizer meteoroloog Henk Quast houdt dat met zijn eigen weerstation secuur bij. Meerdere schermen met ingewikkelde grafieken, veel meetapparatuur, satellietverbindingen: de Huizer meteoroloog heeft met zijn nagenoeg professionele inrichting een soort ‘mini-KNMI’. Als klein jongetje noteerde hij al temperaturen en zijn fascinatie voor onweer ontstond eigenlijk omdat zijn moeder er bang voor was.

Toen hij in zijn jonge jaren nog in de Betuwe woonde, sprak men daar over onweer 'dat niet de grote rivieren over kan steken'. Om dit soort verhalen te kunnen weerleggen - een onweersbui kan namelijk best een rivier oversteken - is Henk 'weeramateur' geworden.

Vanaf 1998 heeft de bezielde meteoroloog een eigen weerstation in zijn achtertuin. Na een periode er niets mee gedaan te hebben, is Henk na zijn pensionering weer actief aan de gang gegaan met het meten van onder andere temperaturen, luchtvochtigheid, luchtdruk en natuurlijk neerslag. Alle data komt op zijn website te staan. Omdat de vereisten van het KNMI zo streng zijn, kan hij zijn gegevens niet met hen delen. Maar Quast meet zo secuur dat er wel het een en ander uit af te leiden valt.