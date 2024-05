Supporters voorleeskoningin Sterre (11) vertrokken naar Nationale Voorleeswedstrijd

De 11-jarige Sterre Hof uit Hoogkarspel doet vandaag mee aan de grote finale van de Nationale Voorleeswedstrijd in Tivoli Vredenburg. Vanmorgen is een bus met haar supporters vanaf de Meester Spigtschool in Hoogkarspel vertrokken. "Ze was heel zenuwachtig", vertelt haar moeder Mieke. "Ze houdt er namelijk niet van om in de spotlight te staan." Sterre vertegenwoordigt niet alleen West-Friesland, maar heel de provincie Noord-Holland.