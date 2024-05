Geen publiek welkom bij bekerfinale Jong FC Volendam - Feyenoord Onder 21 jaar

De wedstrijd werd al eerder uitgesteld vanwege de veiligheid van supporters, maar in tegenstelling tot vorige keer zal de wedstrijd dit weekend wel doorgaan. De aftrap in het stadion van FC Volendam is om 15.30 uur.

Feyenoord geeft op haar beurt aan teleurgesteld te zijn in de keuze van FC Volendam. "Omdat Feyenoord van mening is dat een dergelijke finalewedstrijd met toeschouwers gespeeld zou moeten worden, is nog gepoogd om het duel naar Varkenoord te verplaatsen", schrijft de club op hun website. De Volendammers vinden de verplaatsing 'niet wenselijk' en daarom zal de wedstrijd dus in een vrijwel leeg stadion worden gespeeld

Supporters FC Utrecht wel welkom

Bij een andere bekerwedstrijd, waar Volendam Onder 18 jaar tegen FC Utrecht Onder 18 jaar speelt, zijn wel toeschouwers welkom. Die wedstrijd begint zaterdag om 12.00 uur en wordt ook in het stadion van FC Volendam gespeeld.