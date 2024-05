Verdachte vlucht van balkon naar balkon bij inval in drugswoning

In de vroege ochtend, rond 06.00 uur, viel de politie een woning aan de Rode Kruislaan in Diemen binnen. Drie verdachten konden in de woning zelf worden aangehouden, de vierde ging er vandoor en sprong van balkon naar balkon.

Vluchtactie

"Tijdens zijn vlucht ontdoet hij zich van diverse (drugs)pakketten door ze in naastgelegen vijver en bosschages te gooien", schrijft de politie. De man wordt aangehouden wanneer hij van twee hoog naar beneden valt en op het lagere balkon terechtkomt. Daar raakt hij door zijn val gewond.

De verdachte is vervolgens onder bewaking van de Ondersteuningsgroep (OG) naar het ziekenhuis gebracht. Nadat hij was gecontroleerd op verwondingen, is hij naar de cel gebracht, waar hij vast zit voor nader onderzoek.

Alle vier de verdachten zijn voorgeleid bij de Hulpofficier van Justitie en zullen worden verhoord. "De drugspakketten zijn uit het water en de bosschages gehaald en zullen op inhoud worden onderzocht", aldus de politie.