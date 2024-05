Hilversumse kinderkoks gaan koken voor 65-plussers om elkaar beter te leren kennen

Er wordt nu druk gezocht naar enthousiaste kinderkoks, maar ook de gasten kunnen zich al opgeven. Dat is belangrijk, want naast dat ze lekker mogen eten hebben ze ook nog eens invloed op wat er precies geserveerd gaat worden.

De 'kookup' gaat ook verder dan het eten alleen. Vooraf wordt er al kennisgemaakt tussen de koks en hun gasten. "In juni organiseren we een voorronde waar de kinderen in gesprek gaan met de gasten. Dan praten ze over hun lievelingseten, familierecepten en wat je vroeger at ten opzichte van nu", vertelt Annelotte.

Aan de hand daarvan worden 25 vegetarische gerechtjes gekozen die de kinderen in tweetallen zullen maken. "Dan krijgt elk tweetal één gerecht onder zijn hoede", legt Annelotte uit. En daar worden ze in begeleid door de twee initiatiefneemsters, die geregeld koken met kinderen. "En nog wat vrijwilligers natuurlijk."

Verbinding tussen jong en oud

Annelotte heeft haar eigen kinderkookschool en werkt normaal dus vooral met kinderen. "Daar zie je vaak al veel moois gebeuren. In de keuken is opeens iedereen gelijk", vertelt ze.

Dat het koken nu jong en oud bij elkaar brengt, belooft volgens haar dan ook veel goeds. "De kinderen gaan eerst met de ouderen in gesprek, dan gaan ze lekker voor ze koken en eten ze het samen op. Dat schept hopelijk ook een band", vertelt ze.

De initiatiefneemster hoopt daarom stiekem dat er na deze dag contact blijft tussen sommige kinderen en ouderen. "Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn."