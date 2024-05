Alle spullen en huisdieren in de bus: Conny emigreert naar Spanje voor schonere lucht

Al jaren had Conny Steijn-Buijs (50) de droom om te emigreren. Maar sinds haar gezondheid verder achteruit is gegaan, is alles in een stroomversnelling geraakt. Kort nadat NH het stel begin dit jaar sprak, wisten ze hun huis te verkopen. Gisteren was de overdracht.

Meteen erna stapten Conny en haar man Paul (64) met al hun bezit, en de huisdieren, in de bus richting Spanje. "We hebben voor een jaar een contract voor een huurhuis", laat Paul via de mail weten aan NH. "Het huis staat in het plaatsje Mutxamel in Alicante. Het komende jaar gaan wij op zoek naar een andere woning en dan het liefst een koopwoning. We hopen die ook te vinden in de regio Alicante. Deze regio is ons toch wel het beste bevallen."

Gezondheid

"De hoofdreden om te emigreren, is onze gezondheid", vertelde Paul in een eerder interview met NH, "en dan met name die van Conny. Ze heeft longklachten en gedijt beter in het warmere, drogere Spaanse klimaat." De van oorsprong Volendamse heeft de longaandoening COPD en veel last van astma, getriggerd door een allergie voor latex.

"Ik zit bijna in de laatste fase van de COPD", vertelde Conny in februari. "Als er niks anders gebeurt, ga ik er aan dood. Het is hard, maar het is wel de realiteit."

In een warmer klimaat heeft ze minder last van haar klachten: "Ik heb dan minder druk op de borst. In Nederland kan ik niet praten en lopen tegelijk. Terwijl ik daar een half uur kan lopen. Ik kan in Spanje echt mijn rust nemen en me op mijn toekomst richten. Misschien is die kort, misschien ook niet. Ik hoop dat mijn gezondheid daar stabiliseert."