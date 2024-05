30 omgevallen bomen en wateroverlast: zo hield de storm huis in de stad

De storm die gisteren aan het begin van de avond in de stad raasde, heeft voor flink wat schade gezorgd. De gemeente laat aan AT5 weten dat er in totaal 30 bomen zijn omgewaaid: 12 in Oost, 7 in Zuid, 7 in Nieuw-West en 3 in West. "Vanaf vandaag worden de gevallen takken en bomen opgeruimd. Voor zover bekend liggen er geen bomen meer op de weg", aldus de gemeente.