Halverwege de eindexamens, hoe gaat het de familie Van Schooten af?

Teun haakt daarop in: "Ja, ik voel me altijd wel een beetje schuldig als ik Sophie zo hard zie werken. Maar dan kijk ik ernaar en ga ik weer verder met niks doen." Hoewel ook Teun zich netjes aan zijn planning houdt. "Ik had zaterdag en zondag ingepland om niks te doen, en ik heb ook precies niks gedaan."