Haarlemmer opgepakt voor steekincident tijdens Koningsnacht

Het incident gebeurde op Koningsnacht, rond 4.20 uur. Twee jongens van 17 en 18 jaar oud uit Haarlem werden gestoken. Het tweetal had vermoedelijk even eerder ruzie gekregen met een of meer mensen bij de fietsenstalling aan de Smedestraat. Een politiewoordvoerder meldt dat de jonge slachtoffers flink letsel hebben opgelopen bij het steekincident, maar dat ze inmiddels uit het ziekenhuis zijn.

'Intensief rechercheonderzoek'

De politie meldt verder dat de 20-jarige verdachte na 'intensief rechercheonderzoek' in beeld kwam en dinsdag is aangehouden. Hij wordt vandaag verhoord. Uit onderzoek moet verder blijken wat de rol en betrokkenheid van de Haarlemmer bij de steekpartij precies was.

De politie is blij met de aanhouding. De woordvoerder benadrukt dat het een van de weinige incidenten rond Koningsdag in Haarlem was, die wel veel impact had, omdat Koningsnacht een drukke uitgaansnacht was.