Van de zoektocht naar een wethouder tot een nieuwe coalitie: wat is er aan de hand in Hilversum?

De op het oog gemakkelijke zoektocht naar een nieuwe wethouder, is in Hilversum uitgelopen op een grootschalige verbouwing van het gemeentebestuur. De grootste partij verdwijnt, twee anderen treden juist toe tot het college. De Hilversumse gemeenteraad wil graag weten wat er allemaal is gebeurd in de tussentijd. Volgende week is er een extra vergadering. Saillant detail: dan worden ook de twee nieuwe wethouders benoemd.