Ervaren Alkmaarsche Boys tegen trillend VVH in finale Kratje Trap om felbegeerde schaal

Bij de ene speler siert de winst van de Champions League op zijn of haar cv en bij de andere speler is dat de titel in de vijfde klasse zaterdagamateurs. Echter het absolute summum voor de Noord-Hollandse voetballer is het spelen van de finale van Kratje Trap. Dat zijn de trio's van Alkmaarsche Boys en VVH Velserbroek gelukt. Op de heilige grond van Telstar maken zij uit wie zich de winnaar mag noemen van Kratje Trap 2023 - 2024. "Ik sta te trillen op mijn benen."